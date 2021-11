Torino celebra la Giornata delle Forze Armate, Lo Russo: "Grazie a Figliuolo per accelerazione campagna vaccinale"

Torino celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questa mattina in un'assolata piazza Castello si è svolta la tradizionale manifestazione del 4 novembre, alla quale hanno assistito un centinaio di persone. Debutto sul palco con la fascia da sindaco per Stefano Lo Russo, mentre per il Prefetto Claudio Palomba si è trattata dell'ultima nel capoluogo piemontese, prima del trasferimento nella sua città natale Napoli.

L'alzabandiera

Dopo la tradizionale sfilata dei Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica, si è svolto l'alzabandiera dei vessilli della Repubblica Italiana, Unione Europea e Comune di Torino, "simbolo dello stretto legame della cittadinanza con la comunità internazionale".

Mattarella: "Oggi dedicato a chi ha sofferto per creare Italia unita e democratica"

Lo speaker ha poi letto il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato i quattro anniversari importanti che cadono nel 2021: i 160 anni dell'Unità d'Italia, i 150 anni di Roma capitale, i 100 anni del trasferimento al Vittoriano della salma del Soldato ignoto Milite Ignoto e i 75 anni della Repubblica Italiana. "In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all’estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un’Italia unita, indipendente, libera, democratica. L’intero popolo italiano guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei", ha sottolineato Mattarella in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Lo Russo: "Forza Armate parte integrante di Torino"

"Le forze armate sono parte integrante della città di Torino. A loro va un grande grazie, così come al Generale Figliuolo per il contributo dato nell'accelerazione della campagna vaccinale" ha sottolineato Lo Russo.

Allasia: "Esercito baluardo di sicurezza per la nazione"

“In questa giornata ricordiamo e ringraziamo le nostre Forze Armate, che da anni sono impegnate con dedizione e professionalità su vari fronti in giro per il mondo, non più ora per occupare territori, bensì per cercare di ristabilire condizioni di convivenza civile ed essere portatori di pace. Oggi rendiamo omaggio e commemoriamo anche tutti coloro i quali hanno sacrificato la loro vita, o anche soltanto gli anni migliori della loro esistenza, per la sicurezza della nazione e per la salvaguardia della pace”, ha dichiarato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale.