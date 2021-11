Operatore della Croce Verde ucciso, sabato i funerali di Massimo Melis

Si svolgeranno sabato a Torino i funerali di Massimo Melis, il 52enne assassinato la notte del 31 ottobre in via Gottardo. A renderlo noto la Croce Verde, dove l'uomo lavorava come autista e soccorritore, con un post sulla pagina Facebook.

"Siamo tutti solcati da una ferita profonda e ci stringiamo in un abbraccio che unisce la nostra associazione e la famiglia di Massimo - scrivono - Sabato potremo salutarti come meriti e lasciare che il nostro affetto per te sostituisca ogni ulteriore parola superflua. Ti vogliamo e ti vorremo bene per sempre".

Intanto proseguono le indagini degli inquirenti per far luce sull'omicidio: ieri l'autopsia aveva stabilito che Melis è stato assassinato dal proiettile di una 38 special.