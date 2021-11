Nichelino, domani una Festa dello Sport al sapore di cioccolato

Nichelino si prepara ad una edizione speciale della Festa dello Sport. Domani, domenica 7 novembre, dalle ore 10 alle 20, in collaborazione con tutte le Associazioni Sportive aderenti e la sezione locale della Croce Rossa, la VII edizione della Festa dello sport sarà al sapore di cioccolato.

Lungo via Torino (dall'angolo con via Massimo D’Azeglio a Piazza Camandona, all'incrocio con via XXV Aprile) e su piazza di Vittorio, si potranno provare diverse discipline su strada e gustare dolci momenti al cioccolato. Tutto nel rispetto delle norme anti Covid.

Il Programma

Nel tratto da via M. D’Azeglio a Piazza Camandona ang. Via XXV Aprile dalle ore 10 alle 18 stand delle associazioni sportive, dimostrazioni e possibilità di provare tante discipline sportive su strada in sicurezza con distribuzione di cioccolatini.

In Piazza Di Vittorio, sempre dalle 10 alle 18.00, stand di artigiani cioccolatieri piemontesi e nichelinesi, l'Associazione Stupinigi è… con i prodotti della Filiera di Stupinigi e l'Istituto Erasmo da Rotterdam con il Grissotto di Cioccolato realizzato da Panacea.

In Via Torino dalle 9 alle 19.00 negozi aperti e bancarelle.

Per l’occasione verrà chiuso il traffico su via Torino dalle 10 alle 21.