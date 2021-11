Covid, ancora sotto controllo i ricoveri: stabili le terapie intensive, calano quelle ordinarie

I ricoverati in terapia intensiva restano 21, come da due giorni a questa parte, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 198 (8 in meno rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.501. Numeri che destano impressione, soprattutto se paragonati a quelli di un anno fa: i ricoverati in terapia intensiva erano 268, mentre in terapia intensiva erano 3871. Le persone in isolamento domiciliare erano 43.777.