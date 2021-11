Definiti i magnifici otto delle Atp Finals. Sinner è fuori, ma spera nel ripescaggio per Torino

Da ieri sera sono ufficiali i nomi dei magnifici otto che saranno protagonisti a Torino delle Atp Finals di tennis, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre.

Tutti contro Djokovic

La sfida tra i migliori otto tennisti del mondo, che si affrontano in quello che un tempo erano i 'Masters' di fine stagione vedrà impegnati il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrej Rublev, il nostro Matteo Berrettini, il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurcakz (citati in rigoroso ordine di classifica e di qualificazione). Ha dato forfait per problemi fisici lo spagnolo Rafa Nadal, il grande assente a Torino assieme a 're' Roger Federer, con il quale ha battagliato per tre lustri per la supremazia assoluta in una sfida a tre con Djokovic.

Ovviamente il grande favorito delle Atp Finals è il numero uno della classifica, che in questo 2021 ha sfiorato il Grande Slam, perdendo solo la finale degli Open degli Stati Uniti, dopo aver vinto quelli di Australia, al Roland Garros di Parigi e sull'erba di Wimbledon, i quattro tornei più importanti del circuito. Djokovic, però, non è il campione uscente: nel 2020, nell'ultima edizione ospitata da Londra, a vincere fu il russo Medvedev in finale contro Dominic Thiem.

Sinner spera nel ripescaggio

Fuori dalla contesa l'azzurro Jannik Sinner, ma l'altoatesino spera ancora in un ripescaggio. Il greco Tsitsipas, n. 4 della classifica, mercoledì si è ritirato dal Masters di Parigi per un'infiammazione al braccio che ne mette a rischio la presenza a Torino. Per questo, Sinner si è iscritto all'Atp 250 di Stoccolma della settimana prossima, per conquistare quei punti che servono per blindare la sua posizione come prima riserva, che al momento lo vede precedere il britannico Cameron Norrie.