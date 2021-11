Borgo Dora, i giardini “Pellegrino” pronti a riaccogliere (per intero) la cittadinanza

Borgo Dora presto potrà di nuovo godere del suo parco “per intero”: i Giardini “Cardinale Pellegrino” (in piazza borgo Dora davanti al Sermig e alla Scuola Holden), infatti, stanno per essere riaperti completamente grazie alla Fondazione di Comunità Porta Palazzo, che gestisce lo spazio per conto della Città di Torino attraverso un patto di collaborazione per i beni comuni.

I lavori di messa in sicurezza

Dopo la sistemazione del parco giochi curata direttamente da esponenti e volontari della Fondazione sono partiti i lavori nell'area adiacente precedentemente occupata dalla mongolfiera TurinEye, smantellata definitivamente a fine 2019: “Gli interventi - spiega la referente Chiara Mossetti – sono donati dalla ditta Bonarrigo grazie a un accordo di sponsorizzazione con il Settore Verde del Comune: non si tratta di un ripristino allo stato originale ma di una messa in sicurezza con la rimozione dei 29 blocchi di cemento che ancoravano il pallone, il riempimento dei buchi dove erano posizionati i prefabbricati della biglietteria e dei bagni e il taglio della ferraglia pericolosa. Contiamo di terminare entro due settimane, dopodiché si dovrà attendere il sopralluogo dei tecnici comunali per il via libera definitivo”.

Una programmazione partecipata

L'idea per l'utilizzo dell'area è quella di sviluppare una programmazione partecipata: “Settimanalmente - prosegue Mossetti – un gruppo di volontari si riunisce per aprire i Giardini alla collettività. Dopo una lunga chiusura vogliamo restituire memoria e vita a uno spazio un tempo molto frequentato e adesso quasi dimenticato, fuori dalle mappe mentali dei parchi pubblici: a partire da ottobre, ogni mercoledì, stiamo invitando i residenti nel tentativo di creare una comunità in grado di immaginarli attraverso una programmazione partecipata. Il nostro obiettivo è quello di realizzare uno spazio pubblico inclusivo e condiviso grazie ad attività educative, di incontro e socializzazione”.

Focus sui bambini

Un'attenzione importante verrà dedicata ai bambini: “Uno dei motivi - conclude – che ci ha spinti ad occuparci dei Giardini Pellegrino è stato quello di garantire uno spazio all'aperto per la Scuola dell'Infanzia di via Mameli visto che il cortile è abbastanza piccolo. Prima dell'avvento della mongolfiera l'area era utilizzata anche da loro e auspichiamo un ritorno non solo per il gioco ma anche per piccole attività di giardinaggio e cura del verde. A essere partiti, oltre all'attività di bookcrossing, sono anche gli appuntamenti di lettura dedicati proprio alle scuole materne ogni martedì mattina”.