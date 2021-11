Lotta al dissesto idrogeologico: dalla Regione arrivano 26 milioni. Otto cantieri: c'è anche Borgiallo

Ventisei milioni di euro per 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Piemonte. Tra questi, anche uno in provincia di Torino, nella zona del Comune di Borgiallo. Con queste somme la Regione Piemonte va a coprire il fabbisogno economico per la realizzazione di otto progettazioni per la sicurezza del territorio selezionate in base ai criteri fissati dal Ministero della Transizione ecologica, il quale mette a disposizione i fondi da gestire con una regia di carattere regionale attraverso il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico rappresentato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.



Una decisione che arriva proprio nei giorni in cui ricorre il triste anniversario dell'alluvione che nel 1994 (era il 5 novembre) sconvolse il Piemonte e buona parte del Nord Italia. Dopo lunghi giorni di pioggia, i principali corsi d'acqua, investiti dalla crescente pressione, cominciarono ad ingrossarsi sempre più, iniziando a tracimare dai loro argini, allagando le campagne circostanti. Tra le regioni maggiormente interessate figurerà il Piemonte, particolarmente colpito nelle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria. È proprio in queste zone, infatti, che il Tanaro, il Covetta ed il Bovina fuoriuscirono contemporaneamente dai loro letti, trascinando nella loro corsa verso valle una quantità enorme di detriti. Sarà a causa della potenza delle loro acque, cresciuta a dismisura col passare del tempo e dei chilometri percorsi, che questi corsi si trasformeranno in fiumi tumultuosi, capaci di travolgere tutto con la veemenza delle proprie acque. Nell'inondazione, perderanno la loro vita più di cento persone, mentre il numero dei senzatetto oltrepasserà i cinquemila. L'economia stessa della zona risulterà annientata: innumerevoli abitazioni vengono infatti distrutte dall'alluvione, migliaia di capi di bestiame vanno perduti, annegati nel fango; le scorte di cereali e mangimi svaniscono.