Il Politecnico cambia volto: al via i lavori per la facciata. Nuova stazione To-Bike e zona 30

Il Politecnico di Torino rinnova la storica facciata di corso Duca degli Abruzzi. Prenderanno a breve il via i lavori di riqualificazione e potenziamento dell'ingresso alla Cittadella Politecnica, inaugurata nel 1958.

Nuova pavimentazione con punti luce

Verrà modificata la pavimentazione con l'inserimento di nuovi arredi e luci, in modo da creare uno spazio di relazione più ampio e sicuro per le oltre 25 mila persone che vi accedono ogni giorno. Il progetto per ora prevede il rifacimento dei marciapiedi e delle sedute, oltre allo spostamento della stazione del To-Bike e la creazione di una zona con limite di velocità a 30 Km/h. Tutto questo è stato concepito per essere compatibile con l’eventuale futura pedonalizzazione del controviale e renderà possibile la revisione del passaggio attraverso Corso Duca degli Abruzzi e fino ai giardini di Piazzale Duca d’Aosta, creando idealmente una grande area di vita all'aperto. Nel corso dei lavori rimarrà sempre possibile passare per il controviale e accedere dall'ingresso principale, in modo da ridurre al minimo gli inevitabili disagi.

Prevista riqualificazione dei porticati

Parallelamente partiranno i lavori di riqualificazione dei porticati - con l’inserimento di un grande specchio nella controsoffittatura e con un importante intervento sul sistema di illuminazione - che completeranno le opere di rinnovamento della Corte del Rettorato e della Corte dell'Aula Magna iniziati nel 2019, chiudendo così questa prima fase di trasformazione, che riprenderà più avanti negli spazi aperti del Raddoppio su Corso Castelfidardo.

Nuovo ingresso per settembre 2022

I lavori saranno conclusi entro il mese di settembre 2022, in tempo per gli eventi autunnali come la seconda edizione di Biennale Tecnologia.