Grugliasco, guasti elettrici al Gerbido: la risposta di E-Distribuzione all'assessore Bianco

In risposta alla lettera che lo scorso 12 ottobre l'assessore ai Lavori Pubblici di Grugliasco, Raffaele Bianco ha scritto per segnalare i continui disguidi e in seguito all'incontro avvenuto lo scorso 20 ottobre, E-distribuzione ha precisato in una nota che "la qualità del servizio elettrico sul territorio comunale risulta ampiamente nei parametri dettati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (Arera) e che l'azienda è da sempre impegnata per il continuo miglioramento del servizio".