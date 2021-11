Altri due decessi per il Covid in Piemonte. Crescono i ricoveri, ma un anno fa le terapie intensive erano 300

Due decessi di persone positive al test del Covid-19 (nessuno di oggi) sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi di 11.828 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.587 Alessandria, 725Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 950 Novara, 5.648 Torino, 533 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Un anno fa, in questa stessa data, i decessi erano stati 35.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 290 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 106dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 43.260 tamponi eseguiti, di cui40.876antigenici. Dei 290 nuovi casi gli asintomatici sono 208 (71,7%).

I casi sono così ripartiti: 210 screening, 71 contatti di caso, 9 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 391.181,così suddivisi su base provinciale: 32.239 Alessandria, 18.768 Asti, 12.325 Biella, 56.316 Cuneo, 30.235 Novara, 208.386 Torino, 14.555 Vercelli, 13.868 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.616 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.873 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

CRESCONO I RICOVERI

I ricoverati in terapia intensiva sono 25 (+ 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 224 (+ 20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.620. Ma l'8 novembre 2020 erano 304 i ricoverati in terapia intensiva.

I tamponi diagnostici finora processati sono 8.714.321 (+ 43.260 rispetto a ieri), di cui 2.400.508 risultati negativi.

374.484 I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 374.484 (+241 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.279 Alessandria, 17.801 Asti, 11.772 Biella, 54.126 Cuneo, 29.107 Novara, 200.122 Torino, 13.834 Vercelli, 13.382 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.513 extraregione e 2.548 in fase di definizione.