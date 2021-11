Clienti senza Green Pass e mancato rispetto delle norme anti Covid, circolo privato chiuso per 5 giorni

Nelle prime ore di domenica mattina gli agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un circolo privato in via Monte Cengio che nei giorni scorsi era stato oggetto di segnalazione di cittadini per la presunta organizzazione di serate in inosservanza della normativa sul contenimento della pandemia da Covid-19.

Al termine dei controlli gli agenti hanno sanzionato due avventori sprovvisti di green pass. Il gestore, invece, è stato sanzionato per non aver verificato il requisito dei certificati verdi oltre che per inottemperanza alle linee guida sulle misure preventive per il contenimento della pandemia; nello specifico, le inadempienze riguardano la mancanza dell'elenco dei nominativi degli avventori relativi agli ultimi 14 giorni e la mancanza dei cartelli indicanti il numero di persone massimo e le distanze di sicurezza. Il totale delle sanzioni ammonta a circa 1.600 euro.

Il circolo è stato chiuso per 5 giorni.