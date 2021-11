Minaccia la moglie vaccinata: marito No Vax denunciato per maltrattamenti

Denigrava e minacciava la moglie vaccinata. E si opponeva con fermezza quando la donna dichiarava di voler far vaccinare anche il figlio minorenne. Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti dopo l'ennesima lite in famiglia.

La polizia è stata avvertita lo scorso giovedì sera, quando la chiamata dei vicini di casa della coppia è arrivata al 112 per segnalare una lite in famiglia nel quartiere Mirafiori. Raggiunto l’indirizzo indicato, gli operatori della Squadra Volante hanno sentito delle urla provenire da un appartamento dello stabile. Nell’alloggio erano presenti marito, moglie e il figlio della coppia. Sul pavimento due decoder digitali danneggiati, testimonianza di quanto appena avvenuto in casa.

La donna ha raccontato ai poliziotti delle continue discussioni con il marito a causa dell’avversione di quest’ultimo alla somministrazione del vaccino anti-Covid. L’uomo, da qualche tempo, aveva iniziato a denigrare la moglie in quanto vaccinata, opponendosi con fermezza alla possibilità di far vaccinare anche il figlio, sebbene il volere della madre fosse diverso.

Poco prima dell’arrivo delle Volanti, c’era stata l’ennesima discussione per lo stesso motivo. Il marito aveva riferito alla donna di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi, aggiungendo che si sarebbe per questo licenziato, intimando poi alla moglie di fare la stessa cosa per cambiare vita. La donna aveva tentato di farlo ragionare ma il marito era rimasto fermo nelle sue posizioni, aggiungendo che di lì in avanti non le sarebbe stato più permesso uscire di casa per nessuna ragione. Alla luce di quanto ascoltato, la moglie aveva chiesto all'uomo di lasciare l’abitazione e sistemarsi altrove. Il marito allora aveva dato in escandescenze, minacciando di spaccare tutto e di dare fuoco all’appartamento. Aveva afferrato un decoder e lo aveva scagliato contro il pavimento. Quando si è era reso conto che la moglie non aveva seguito il suo volere e non aveva inviato alcun messaggio al titolare per comunicare il proprio licenziamento aveva distrutto anche un secondo decoder.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Inoltre, è stato disposto l’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.