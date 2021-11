Il Magico Paese di Natale 2021 diventa diffuso

Le festività di fine anno si avvicinano a grandi passi e cresce il desiderio di un ritorno alla normalità. Sono già in moto le macchine organizzative delle celebrazioni natalizie con i primi importanti arricchimenti delle città, come l'estrazione delle Luci d'Artista per rendere Torino un museo a cielo aperto , e molto presto sarà la volta della celebre casa di Babbo Natale.

Infatti sta per tornare anche quest'anno il Magico Paese di Natale 2021 del comune di Govone, ma secondo un format del tutto nuovo. In questa XV edizione della kermesse natalizia l'allestimento non sarà più limitato al solo paese cuneese, ma si è voluto creare un evento diffuso che si estenderà anche attraverso i vicini comprensori appartenenti al Patrimonio dell'Unesco del Piemonte : l'obiettivo di Pier Paolo Guelfo, fondatore del Magico Paese di Natale nonché esperto di lungo corso nel campo del marketing turistico, è quello di dar vita alla manifestazione diffusa più grande d'Italia, per condurre i visitatori attraverso gioiosi percorsi di festa all'aria aperta.

Per dare continuità alla tradizione, al Castello di Govone sarà allestita la casa di Babbo Natale con i suoi musical, la mostra “Natale a casa Savoia” e le esibizioni di cucina dello chef Diego Bongiovanni. Il connubio tra cucina e Natale non è nuovo nemmeno al cinema. Basti pensare alla commedia del 2017 "Natale da chef" , diretta da Neri Parenti, con protagonista Massimo Boldi nei panni di un vero pasticcione ai fornelli. Anche nella nuovissima cinematografia americana di Natale ricorrono i cuochi, come in "A Chestnut Family Christmas" con le sue rocambolesche avventure familiari o "The Big Holiday Food Fight” incentrato sulle agguerrite ed esilaranti sfide a suon di pentole di tre ambiziosi cuochi.

Anche ad Asti continuerà ad offerta enogastronomica delle eccellenze piemontesi e non solo, offerte dalle centinaia di venditori presenti al tradizionale mercatino dell'artigianato. o dei migliori d’Europa. Mercatino natalizio tra i migliori del nostro continente, infatti è 11º nella classifica dell’European Best Destinations. Come se non bastasse il Magico Paese di Natale 2021, che avrà inizio il 13 novembre e si protrarrà fino al 19 dicembre, andrà ad interessare anche San Damiano d'Asti: qui ci sarà il classico Presepe vivente, in un'edizione arricchita di personaggi storici. Ultima ma non ultima l'inclusione della località sciistica cuneese di Prato Nevoso, le cui piste da sci contribuiranno a creare l'amata atmosfera magica del Natale rimanendo illuminate anche durante le fredde notti ad alta quota.

Per tutte le informazioni ufficiale costantemente aggiornate, prenotazioni e acquisto di pacchetti vacanza si consiglia di consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.magicopaesedinatale.com