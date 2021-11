Olimpiadi 2026, Canalis (Pd) e Guarda (Europa Verde): “Veneto e Piemonte unite nella richiesta di riutilizzo della pista da bob di Cesana”

"Di fronte alle emergenze sociali ed economiche del nostro Paese, occorre razionalizzare le risorse e utilizzarle in modo sostenibile, senza creare sprechi. Per questo sollecitiamo il Governo e la Regione Veneto a valutare alternative meno onerose e impattanti, come il riutilizzo della pista da bob di Cesana Torinese, costruita per le Olimpiadi di Torino 2006, in alternativa alla costruzione di una nuova pista a Cortina d'Ampezzo, il cui costo è di almeno 61 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero 400.000 euro di perdite annue". Lo dicono Monica Canalis, consigliera Regione Piemonte, e Cristina Guarda, consigliera Regione Veneto

"Siamo ancora in tempo per fermarci e optare per la pista di Cesana Torinese, il cui ripristino avverrebbe ad un costo decisamente più contenuto e quindi rispettoso dei contribuenti. In questo modo si otterrebbe un risparmio e si darebbe ascolto alle proteste di tanti cittadini che stanno chiedendo di salvaguardare il più possibile l’ecosistema delle Dolomiti in vista delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La pista da Bob di Cesana Torinese, in località Pariol, esiste già e andrebbe semplicemente ripristinata, in accordo con la Federazione del Bob per garantire la durabilità dell’intervento. La pista è inoltre situata a poca distanza dalla linea ferroviaria internazionale Torino-Modane e il suo accesso può essere garantito mediante spostamenti a basso impatto ambientale. Le Olimpiadi 2026 possono fare tappa anche in Piemonte".