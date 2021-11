Rifiuti a San Donato, incendio in un'eco-isola. Ciravegna: “Il sistema non funziona”

Un incendio propagatosi in un contenitore porta rifiuti in zona San Donato ha riacceso i riflettori sul sistema di raccolta differenziata a eco-isole introdotto dall'amministrazione Appendino per volontà dell'ex assessore all'ambiente Alberto Unia. Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì in via Carlo Bossi, tra via San Donato e via Cibrario non lontano dalla Piazza dei Mestieri.

Ciravegna (Circoscrizione 4): “Non escludo gesti di rabbia o protesta”

Ignote, al momento, le cause che hanno scatenato le fiamme ma per domarle è servito l'intervento dei vigili del fuoco. Restano comunque dei dubbi sulla loro origine, soprattutto viste le polemiche e le segnalazioni degli ultimi mesi su questo sistema di raccolta differenziata: “Non possiamo avere la certezza – commenta il coordinatore all'ambiente della Circoscrizione 4 Lorenzo Ciravegna – ma è molto difficile che il contenitore abbia preso fuoco da solo: molto probabilmente c'è stato un innesco, resta da capire se provocato con dolo o meno. È solo un'ipotesi ma non è da escludere un gesto di rabbia o protesta di un cittadino visto l'ammasso di rifiuti abbandonato in strada”.

Imminente la convocazione di una Commissione con Amiat