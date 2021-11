Ruba in un negozio di vestiti di piazza Carducci: inseguito e arrestato dalla polizia municipale

Nel primo pomeriggio di ieri i commessi di un negozio di abbigliamento di piazza Carducci , essendosi accorti del furto di alcuni vestiti, hanno fermato una pattuglia del Comando Territoriale IX della Polizia Municipale in transito in quel momento fuori dall'esercizio commerciale e gli hanno indicato l’uomo in fuga.

Il ladro, quando si è reso conto di essere inseguito, ha abbandonato la refurtiva sul marciapiede di via Nizza (all'altezza di via Chisola). Gli agenti hanno recuperato la merce e, successivamente, hanno ripreso l'inseguimento.

Il fuggitivo è stato bloccato in via Pagliani angolo via Gavello e, essendo privo di documenti d'identità, è stato accompagnato al Comando di via Bologna per l’identificazione.