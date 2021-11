Scoperti e arrestati mentre tentavano di rubare uno scooter

Venerdì scorso è giunta segnalazione al 112 di un furto in atto in via Cordero di Pamparato angolo corso Francia ad opera di due giovani.

Personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Paolo convergeva velocemente sul luogo segnalato; i due complici, cittadini italiani di 19 e 20 anni, entrambi con precedenti specifici di polizia, venivano interrotti nella loro azione criminale; uno di loro stava chiaramente posizionato come “palo” ma non riusciva ad avvedersi in tempo delle Volanti. I due venivano fermati definitivamente all’angolo con Corso Francia.

I poliziotti effettuavano un controllo nella via e rinvenivano lo scooter oggetto del tentativo di furto con la carena anteriore spaccata all’altezza del nottolino, danno che comprometteva la corretta accensione del mezzo. Per i due giovani è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso.