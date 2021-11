L'incantevole e complicata magia della seduzione

Nella vita di tutti noi, presto o tardi che sia, un desiderio fa capolino nell’animo e nella menta: sedurre. Un verbo di straordinaria beltà, che solo a nominarlo invoca sensazioni in accezione nella maggior parte dei casi positive. In molti si chiedono se è meglio sedurre o essere sedotti Un quesito che, in buona sostanza, è faccia della stessa medaglia.

Se si vuol essere sedotti, infatti, si mostra già una certa predisposizione nei confronti dell’altra persona. E si può quindi affermare che anche la persona sedotta sta mettendo in atto una personalissima strategia di conquista. Voler sedurre o essere sedotti, di conseguenza, vogliono dire la stessa cosa. Tutto fin qui esplicato in tema di seduzione, tuttavia, è molto più semplice a dirsi che a farsi.

La bellezza conta fino a un certo punto

Sono tantissime le persone, uomini o donne che siano, che cercano di sedurre o essere sedotte con risultati, in un elevato numero di casi, tutt’altro che positivi. La colpa, talvolta, viene ricondotta ad un aspetto fisico non particolarmente invitante, non andando ad analizzare, invece, quali sono le reali cause del mancato successo nell’approccio all’altrui persona.

Se è pur vero come l’estetica, perlomeno in un primo momento, possa avere un peso, è altrettanto innegabile come questa passi in secondo piano lasciando spazio ad altri fattori. Di esempi, in tal senso, se ne potrebbero citare a bizzeffe. Basti pensare, ad esempio, a quei ragazzi non particolarmente attraenti che riscuotono numerosi consensi nel genere femminile.

La bellezza, quindi, conta relativamente in ambito seduttivo. Per avere successo bisogna lavorare inevitabilmente su noi stessi, tirar fuori le qualità migliori di cui disponiamo ed accettare i difetti, cercando di trasformarli, con un po’ di sana ironia, in un punto di forza dell’arte seduttiva. Una persona triste, poco ironica o altezzosa, infatti, difficilmente risulta appetibile anche se accompagnato da un aspetto fisico impeccabile.

Anche nel mondo femminile, specie in questi ultimi vent’anni, le cose sono cambiate radicalmente. Se un tempo gli uomini guardavano prevalentemente all’aspetto fisico, oggi la maggior parte di essi presta attenzione in primis ad altri aspetti, come l’ironia, la dolcezza o l’intelligenza: i tempi della “belle senza cervello”, infatti, sono andati in archivio da un bel po’ di anni.

Come imparare a sedurre

Più che la bellezza, quindi, quando si seduce, o si vuol sedurre, contano le sensazioni, percepire se la persona che ci troviamo dinnanzi sia realmente interessata ad approfondire la conoscenza. Emozioni che devono essere colte sin dal primo incontro, casuale o “organizzato” che sia, a maggior se questo ha luogo, come capita frequentemente al giorno d’oggi, dopo infinite ore trascorse in qualche chat.

L’incontro dal vivo, infatti, resta sempre il momento cruciale, dove tutto “si decide”. E dove i dubbi, non di rado, aumentano esponenzialmente. Un buon modo per comprendere le reali intenzioni, pur non essendo l’unico, è il cosiddetto linguaggio paraverbale, che risulta, estremamente più importante rispetto a quello verbale ed è totalmente differente tra uomini e donne.

Comprendere quando un uomo o una donna lancia un segnale di interesse nei nostri confronti, non è tuttavia semplice. Il famoso adagio “nessuno nasce imparato”, è quanto mai calzante quando si parla di seduzione: sono pochi, a conti fatti, gli uomini e le donne che nascono con un talento seduttivo elevato e riescono, poi, a metterlo in atto all’atto pratico.