Maki Mandela, figlia dell'ex presidente sudafricano, sfila alla Torino Fashion Week

L’edizione 2021 della Torino Faashion Week si terrà dal 15 al 21 novembre in formato digital e avrà come cornice la Camera da letto della Madama, dello storico Palazzo Madama nella centralissima piazza Castello. Per sette giorni, dalle ore 21, sarà possibile assistere alle sfilate degli stilisti emergenti italiani e internazionali.

Tra gli ospiti più attesi, Maki Mandela, figlia dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, che sfilerà con il Collettivo Al Nisa Designs.

Il calendario sfilate Torino Fashion Week

Il 15 e 16 novembre saranno dedicati ai designers presentati dal Collettivo Al Nisa Designs che comprende Lina Dweik Couture, Mali Rose, Orchid Allure, Bod’e Exotica, Covered Bliss, Iman Montayre, Modesty on the Blvd e Queen Aminah's Clothing. Già protagonisti di 3 edizioni i designers in programma hanno collaborato con varie celebrità di Hollywood, artisti del mondo della musica, atleti e professionisti del cinema e della televisione. Il momento clou della serata del 15 novembre sarà quello dedicato a Maki Mandela. Maki è stata presentata alla Torino Fashion Week da Carmen Abdullh Muhammad, founder di Al Nisa Designs, e porterà in passerella la collezione streetwear The Struggle Series i cui disegni originali sono stati realizzati dal Premio Nobel e raffigurano diverse mani: strumenti potenti che possono ferire o guarire, punire o sollevare.

Il 17 novembre sfilerà per il secondo anno l'organizzazione Dress for Success Serbia, in collaborazione con l'organizzazione non governativa tedesca Help-Hilfe zur Selbsthilfe. Il 18 novembre sarà la volta dell’Italia con gli stilisti CNA Federmoda Torino, il 19 novembre sfila invece CNA Federmoda Lombardia. Il 20 novembre saranno in passerella gli special guests Dimitar Dradi, mentre il 21 novembre sfileranno altri tre special guest: Il Diamante, Giuseppe Fata Creative Director & President di “Head Sculpture Design – Haute Couture Vision“ di Milano, Parigi e New York. Chiude la Torino Fashion Week Hussain Harba, simbolo dell’internazionalizzazione della Città di Torino.

Il 21 novembre alle ore 21 verrà inoltre consegnato il Torino Fashion Week Digital Award by Rinascente, CNA Federmoda, Banca di Cherasco.