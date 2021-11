Borgo Vittoria, eco-isole sommerse dai rifiuti: “È sempre così”

Situazioni critiche per le ecoisole in Borgo Vittoria

Non solo San Donato: a quanto pare, anche le eco-isole presenti in Borgo Vittoria non se la stanno passando nel migliore dei modi. A testimoniarlo sono le immagini, scattate da una residente, di due spazi riservato al conferimento dei rifiuti: il primo posizionato all'angolo tra via Boccardo e via della Vittoria e il secondo in via Stradella.

“La situazione è sempre questa”

All'inizio di questa settimana, le aree occupate dai contenitori della raccolta differenziata versavano in stato indecoroso con cumuli di rifiuti abbandonati ovunque. Quella appena descritta, però, non è una situazione casuale ma sembrerebbe essere la normalità delle cose: “È sempre così – racconta M. - con immondizia non differenziata fuori dai bidoni e rifiuti ingombranti buttati a caso”.