Lotta ai cambiamenti climatici, un’oasi urbana per Torino: piantati 800 alberi nel Parco Stura (FOTO)

Al via la piantumazione di nuovi alberi in Barriera di Milano

Una foresta in città, per combattere il cambiamento climatico. E’ con la piantumazione di 800 piante nel Parco Stura Sud che Nova Coop ha portato nel capoluogo piemontese il progetto “Oasi Urbane”, iniziativa che prevede di piantare 10mila alberi e arbusti in dieci città italiane, al fine di restituire verde e riqualificare zone degradate.

Tra frassini maggiori e salici bianchi, olmi, prugnoli selvatici, fragole e biancospino, la nuova area boccata sorgerà su via Collegno, nello spazio tra corso Giulio Cesare e corso Vercelli. A procedere con la piantumazione, oltre all’assessore all’Ambiente della Città di Torino Francesco Tresso, soci Coop, il presidente Ernesto Dalle Rive, volontari e giovani under 30.

Tresso: “Investiamo sulla forestazione urbana”

“Torino è tra le città più verdi d’Italia, ma è fondamentale continuare a investire in questi interventi di forestazione urbana per garantire un futuro più sostenibile alla nostra città, con contributi concreti volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità dell’aria e alla valorizzazione degli spazi pubblici urbani” è il commento di Francesco Tresso, assessore all’Ambiente del Comune di Torino. “Ringrazio Nova Coop per questa importante opera di piantumazione a Parco Stura, in un’area oggetto di un intervento di bonifica e di riqualificazione per restituire ai cittadini un parco sempre più fruibile e attrattivo” ha concluso l’assessore.

Il presidente di Nova Coop: “Abbiamo voluto riqualificare Parco Stura”

Alla cerimonia di piantumazione ha partecipato anche Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop: “Con questa azione di imboschimento di Parco Stura, Nova Coop continua il suo impegno in sostegno alla riqualificazione urbana del quadrante Nord della città”.

“Abbiamo fortemente voluto localizzare in quest’area il contributo che potevamo offrire con la nostra Oasi Urbana alla crescita del patrimonio del verde pubblico di Torino, coinvolgendo i soci Coop, giovani e stakeholder, per sostenere il processo di riqualificazione che sta restituendo alla comunità le sponde della stura, per usarle come nuovo spazio pubblico cittadino” ha proseguito poi il presidente.

Presenti nel parco anche Carmela Favarulo, dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e Annalisa Corrado, responsabile dei progetti innovativi di AzzeroCO2.