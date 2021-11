Taxi Torino lancia il progetto Augusta Taxinorum: i conducenti diventano ambasciatori della cultura

Domani, giovedì 11 Novembre, in Piazza Palazzo di Città un gruppo di tassisti della Cooperativa Taxi Torino presenta Augusta Taxinorum: iniziativa destinata a trasformare i guidatori delle auto bianche nei nuovi ambasciatori della cultura in città. Un progetto dedicato ai turisti ma anche a tutti i torinesi che vogliano scoprire eventi e manifestazioni da un nuovo punto di vista.



Non a caso si parte con uno degli appuntamenti che dal 1998 caratterizzano il Natale cittadino: Luci d’Artista. Per valorizzare il progetto internazionale che coinvolge oltre 30 artisti con installazioni luminose ormai conosciute in tutto il mondo, un nutrito gruppo di tassisti si è formato per raccontare in poche battute lo spirito di ogni opera e conoscerne la dislocazione. Verranno inoltre proposti agli appassionati veri e propri circuiti di visita a bordo fino al 9 Gennaio 2022. Dal Tappeto Volante di Daniel Buren, in Piazza Palazzo di Città, ai Piccoli Spiriti Blu di Rebecca Horn, al Monte dei Cappuccini.