L'impatto della tecnologia sulla nostra vita

Stiamo vivendo l'apice dell'influenza tecnologica nel mondo e non si può negarlo. Viviamo sempre connessi, sia dal cellulare che dal computer. L'impatto della tecnologia sulle nostre vite è estremamente visibile. Ma questo è un bene o un male?

La tecnologia rende la nostra routine molto più semplice ed è un ottimo intrattenimento. Con pochi clic condividiamo cose personali, entriamo in contatto con quel lontano parente, scopriamo una nuova canzone e guardiamo diversi episodi di una determinata serie, anche offline.

Siamo riusciti a memorizzare migliaia di brani nel palmo delle nostre mani, disponiamo di televisori con la più alta definizione di immagine disponibile, archiviamo tutti i tipi di foto e documenti personali nel cloud e possiamo accedervi sempre e ovunque, inoltre all'IoT e alle città intelligenti.

Attualmente, c'è un'app per tutto ciò che facciamo. Siamo diventati totalmente dipendenti da queste piccole icone sul nostro schermo mobile. È difficile immaginare come ascoltavamo la musica prima di Spotify o come condividiamo le foto prima di Instagram. La tecnologia è presente in ogni cosa, sempre.

Qualche anno fa non avevamo l'abitudine di guardare il cellulare appena svegli, o di passare l'intera notte a girovagare per i social network. Al giorno d'oggi, se una tragedia accade a migliaia di chilometri da dove siamo, lo sappiamo all'istante. La tecnologia ha completamente cambiato la nostra vita quotidiana, portando molti benefici e anche qualche danno.

Il rovescio della medaglia è che siamo così presi dalle nostre vite online che ci dimentichiamo di tenerci in contatto offline. Non prestiamo più attenzione al mondo che ci circonda, non parliamo più di persona.

Poiché riceviamo sempre così tante informazioni, diventiamo più disattenti. Sembra che non si possa fare a meno di trovare cose nuove, è un peccato lasciare da parte il cellulare, dipendiamo da questa connessione.

Altri aspetti negativi sono i problemi di vista che si sono sviluppati negli ultimi anni per aver passato troppo tempo a guardare lo schermo del cellulare e problemi di udito per aver sentito cose rumorose nell'auricolare.

L'obesità è anche un fattore che ha portato a questi cambiamenti nelle abitudini. Le persone trascorrono la maggior parte del tempo sedute, grazie alla comodità dello shopping online, non hanno più bisogno di andare al negozio o uscire per ordinare il pranzo, poiché ci sono diverse app per questo.

Secondo l'OMS, la sedentarietà è presente nel 23% degli adulti; nelle persone più giovani, questo tasso è dell'81%. Conseguenza diretta dell'uso di videogiochi, telefoni cellulari e computer più spesso rispetto alle persone anziane.

È importante pianificare quante ore al giorno dedicherai alla tecnologia, in modo da non perdere concentrazione e produttività. Nonostante sia qualcosa di incredibile, può avere anche conseguenze gravi e permanenti per la nostra salute. Come tutto il resto, va gustato con moderazione.