La denuncia di Cimo Piemonte: "E' emergenza personale nel 40% dei pronto soccorso"

In Piemonte la carenza di personale nei pronto soccorso sfiora il 40% con situazioni complesse soprattutto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini a Torino e nelle strutture di primo soccorso delle AslTo4, Cn2, Biella e Alessandria. Lo mette in evidenza il sindacato Cimo: "Un problema reso ancora più evidente durante le fasi più acute della pandemia".

"Indennità governativa insufficiente"

Il sindacato regionale dei medici giudica insufficiente la nuova indennità prevista dal governo a favore dei dipendenti del comparto sanitario di pronto soccorso, una cifra pari a 90 milioni annui complessivi, grazie all’incremento di circa 2 miliardi di euro all’anno per 3 anni del Fondo Sanitario Nazionale. "La decisione del ministro Speranza sula nuova indennità destinata a medici e infermieri Dea - spiega Sebastiano Cavalli, segretario Cimo Piemonte - è una buona notizia, rimane la preoccupazione legata all'eccessiva burocrazia che coinvolge anche le amministrazioni regionali e che renderebbe certamente più macchinosa tutta la procedura. Servirebbe un controllo continuo da parte del Ministero verso i governi locali. Inoltre l'incentivo economico non è sufficiente, occorre pianificare sui territori, interventi mirati affinché il pronto soccorso torni ad essere un luogo sicuro e ben organizzato".

"Chi può, sceglie reparti meno usuranti"

"Oggi a causa della forte carenza di personale, chi presidia l'emergenza è sottoposto a turni massacranti e lasciato spesso solo davanti a situazioni complesse e talvolta pure rischiose. Chi può scegliere, preferisce indirizzarsi verso reparti giudicati meno pesanti, il tutto aggravato dal fatto che quello al pronto soccorso non è riconosciuto come lavoro usurante - conclude il segretario Cavalli - Come Cimo Piemonte ci rendiamo disponibili nell'interlocuzione con l'assessorato regionale alla Sanità per riuscire insieme a rendere più efficiente e sicuro il luogo di primo soccorso".