Vaccini, l'annuncio di Speranza: "Dal 1° dicembre terza dose per la fascia tra 40 e 60 anni"

Le terze dosi del vaccino per il Coronavirus partiranno dal 1° dicembre anche per la fascia dai 40 ai 60 anni. Lo ha annunciato poco fa il ministro della Salute Roberto Speranza durante il Question time alla Camera: "Consideriamo la terza dose assolutamente strategica. A oggi la dose booster è stata offerta a 2,5 milioni di persone. La scelta è di proseguire per fasce anagrafiche: dal 1° dicembre saranno chiamate alla terza dose anche le fasce comprese tra i 40 e i 60 anni".

Con tutta probabilità, il terzo richiamo sarà possibile a 6 mesi dalla seconda dose, come avviene ora per le fasce d'età superiori.