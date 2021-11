L'ultramaratoneta e testimonial de "La Via della Felicità" Leo alla Maratona di Torino

L'ultramaratoneta Simone Leo, parteciperà alla Maratona di Torino (T-FAST 42k, organizzata da Team Marathon) che si correrà domenica 14 novembre. Ancora una volta porterà con se e taglierà il traguardo con la bandiera de La Via della Felicità, la campagna internazionale di divulgazione del buon senso che si ispira all'omonima guida scritta da L. Ron Hubbard; un modo per ricordare che si possono sempre spostare i propri limiti, mantenendo il rispetto per se stessi, per gli altri e per l'ambiente.

La sua testimonianza e le sue imprese vanno a sostegno delle iniziative che proseguono settimanalmente in tutta Italia. Solo tra Torino, Cuneo e provincia sono già state distribuite gratuitamente oltre 150.000 copie del libretto. L'atleta piemontese è reduce dalla sua ultima fatica in occasione della 24 Ore di Brugg (Svizzera) avendo completato la nona ultramaratona da oltre 200 km in nove anni, cosa che nessuno prima di lui è riuscito a fare.