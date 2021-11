Collegno premiata a Parma con il premio "Vivi - Territorio vivibile" del GSE

Filippo Solibello di Caterpillar Radio 2 ha consegnato a Parma al Sindaco Francesco Casciano e all'assessore Clara Bertolo il premio VIVI Territorio Vivibile assegnato dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. La Città di Collegno ha ricevuto il riconoscimento grazie alla capacità di adeguamento del proprio impianto fotovoltaico e per aver adeguato promuovendo efficienza ed uso delle energie rinnovabili.



Questo colloca Collegno tra i 10 "comuni sostenibili" italiani che il GSE ha individuato su scala nazionale come beneficiario di un riconoscimento nell'ambito del premio "Comuni sostenibili", nella categoria "Manutenzione parco impianti fv".



"Un premio da dedicare agli uffici comunali che in questi anni hanno lavorato con passione e alle generazioni future che beneficeranno di questo impegno - ha commentato il sindaco Casciano - Il riconoscimento certifica il nostro livello di eccellenza e ci sprona a fare ancora meglio in ambito efficienza e sostenibilità".