Con Peers4Food Torino diventa capitale della lotta all'obesità giovanile coinvolgendo i ragazzi

Torino dà una scossa alla lotta all'obesità giovanile grazie a Peers4Food: il progetto (vincitore di una challenge lanciata dall'Istituto Europeo di Tecnologia, ndr), ideato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino in collaborazione con l'ateneo di Varsavia e l'Istituto IMDEA di Madrid, ha coinvolto 16 ragazzi iscritti ai corsi dell'ENGIM Piemonte “Artigianelli” (tra i 14 e i 17 anni) in un percorso “tra pari” alla scoperta di un'alimentazione di qualità, dell'esercizio fisico e di stili di vita sani per combattere una tendenza sempre più frequente soprattutto nelle fasce di età più basse.

Disuguaglianza sociale causata dal cibo

Peers4Food va a colpire, grazie all'apporto dato da professionalità del mondo della psicologia, delle scienze motorie, della comunicazione e della medicina, un tema fondamentale come la scarsa educazione alimentare che porta a frequenti problematiche legate al peso: “Lo scarso accesso a cibo sano e di qualità - ha spiegato la responsabile scientifica Barbara Loera – è una delle cause maggiori di disuguaglianza sociale: in Italia, la percentuale di bambini sovrappeso corrisponde al 20% del totale e questo sta portando a un aumento delle patologie tipiche di questa condizione come ictus e malattie cardiache anche in età giovanile”.

L'importanza del gruppo dei pari

La prima fase, durata 5 settimane, si è recentemente conclusa e ha visto i partecipanti come protagonisti principali della propria esperienza: “Imporre delle diete – ha aggiunto Loera - senza la necessaria condivisione è sbagliato, mentre l'approccio utilizzato ha previsto una tipologia di apprendimento attraverso le dinamiche di gruppo e un'interazione strutturata come strumento di cambiamento; grazie al confronto costruttivo orientato a un obiettivo condiviso abbiamo avuto dinamiche che non saremmo mai riusciti ad attivare lavorando sui singoli”.

Salerno: “Dobbiamo usare lo stesso linguaggio dei giovani”

Il progetto, sviluppato anche in collaborazione con l'Asl, è stato valutato attentamente anche dalla Città di Torino come esempio di buona pratica: “Se vogliamo penetrare - ha sottolineato l'assessora alle politiche giovanili e all'istruzione Carlotta Salerno – nella comunità giovanile dobbiamo adottare lo stesso linguaggio, per questo l'approccio utilizzato da Peers4Food è fondamentale. L'esperienza del food spesso viene vissuta soltanto a livello visivo ed estetico senza considerare la conoscenza delle materie prime e l'impatto sul nostro corpo; dobbiamo lavorare in questa direzione per favorire sia il benessere fisico che psicologico”.