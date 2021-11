Da marzo si vola per Agadir, Zara e la patria dei Lego Billund con la nuova base Ryanair a Torino

Agadir in Marocco, la patria dei Lego Billund in Danimarca e Zara in Croazia. Sono queste le nuove tre mete da cui si volerà, a partire da marzo 2022, da Torino con Ryanair. Negli scorsi giorni la compagnia low cost ha lanciato la sua nuova base di Caselle, con due aeromobili di base e un investimento da 200 milioni di dollari. Nei primi dieci giorni di operatività i voli hanno registrato l'80% di riempimento, viaggiando per il 90% in orario. "Questo sviluppo - ha spiegato il Direttore Marketing di Ryanair Dara Brady - creerà anche 60 posti di lavoro".

Fino a sabato tariffe Ryanair a 19.99 euro