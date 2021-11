Le Portinerie di Comunità piemontesi diventeranno 7: 3 in più solo a Torino

Il progetto nato per unire le simboliche “due città” di cui tanto si è parlato negli ultimi anni, il centro e la periferia, da oggi unirà tutto il Piemonte: la Portineria di Comunità – Spaccio di Cultura, ideata dalla Rete Italiana di Cultura Popolare e nata recuperando l'edicola di piazza della Repubblica a Porta Palazzo, amplierà infatti la sua portata aprendo altre 6 sedi sparse su tutto il territorio regionale, di cui 3 solamente a Torino.

Presidi leggeri che lavorano con la comunità

Nel capoluogo, le nuove aperture coinvolgeranno borgo San Paolo (in prossimità delle OGR), Aurora (nel giardino a fianco dell'Istituto Lagrange in lungo Dora Savona) e Madonna di Campagna (in collaborazione con Beeozanam e Orti Alti). Le restanti portinerie fuori città, invece, saranno in Val Susa (Avigliana e Oulx) e nel Canavese (Rivarolo): “Il nostro obiettivo - ha ricordato il direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare Antonio Damasco – è sempre stato quello di ricucire il tessuto sociale del territorio scommettendo su un modello di prossimità e su presidi leggeri in grado di lavorare con la comunità e non per la comunità”. “Intercettiamo - ha aggiunto la presidente Chiara Saraceno – i bisogni del territorio grazie a persone che vogliono mettersi a disposizione degli altri”.

Il contributo della Regione Piemonte

Le new entry sono state finanziate grazie al bando per il terzo settore della Regione Piemonte: “I soldi pubblici - ha commentato il presidente Alberto Cirio – bisogna spenderli bene e questo progetto può dare risultati significativi sia in termini sociali che di potenzialità occupazionali. Far rivivere le edicole, inoltre, permette di recuperare quella socialità umana necessaria dopo quasi due anni di pandemia”. Le risorse destinate al progetto ammontano a oltre 100mila euro: “Oggi più che mai - ha spiegato l'assessora al welfare Chiara Caucino – abbiamo bisogno di cultura, inclusione e comunità, soprattutto se rivolta ai più fragili che in questo periodo hanno sofferto più di tutti le chiusure; questa idea va estesa il più possibile”.

Il primo Spaccio di Cultura, quello di Porta Palazzo, è stato aperto grazie al sostegno della Città di Torino attraverso finanziamento Pon Metro: “La Portineria - ha dichiarato la neo assessora al lavoro Gianna Pentenero – è stata in grado di ricucire i vari aspetti della vita di comunità con grande attenzione alla microeconomia, rivolgendosi alle persone in modo innovativo. Il dialogo con i comuni dell'area metropolitana dimostra come la Regione abbia fatto la scelta giusta”.

Il Festival delle Culture Popolari

Nel frattempo si è aperta anche la 16° edizione del Festival delle Culture Popolari, intitolata “Parole nuove”, che fino a domenica riempirà 6 diverse location (Fondo Tullio De Mauro, Ogr, Portineria di Comunità di Porta Palazzo, Istituto Lagrange, Archivio di Stato e Beeozanam, ndr) di incontri e spettacoli intorno ai temi della scuola, della partecipazione e della cura. Il programma completo è disponibile al link www.reteitalianaculturapopolare.org.