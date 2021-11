"Lo Stato compri la Cavallerizza": appello della cultura, dallo storico Barbero al Direttore di Venezia Barbera

Offerta da 11 milioni e 300 mila euro da UniTo e Compagnia

Cavallerizza insieme a Palazzo Reale

Gli esponenti del mondo culturale sperano ancora di stoppare in extremis la vendita, chiedendo appunto a Franceschini di usare il diritto di prelazione sull'acquisto, come accaduto di recente con l'isola della Gallinara ad Albenga. La proposta, come si legge nella lettera, è di riportare il complesso "in seno alla sua naturale collocazione accanto al Palazzo Reale, ossia allo Stato italiano i cui cittadini ne erano divenuti i legittimi proprietari nel 1948 con il referendum che ha segnato il passaggio del nostro Paese dalla monarchia alla repubblica".