Processo piazza San Carlo: 5 giudici popolari senza green pass, udienze "salvate" solo grazie a tamponi 'last minute'

Tamponi per i giudici un'ora prima dell'inizio di ogni udienza: questa la soluzione che è stata trovata, a Torino, per scongiurare lo stop del processo per i fatti di piazza San Carlo . Se ne è parlato oggi in Corte di Assise all'apertura della nuova sessione, dedicata agli interventi degli avvocati difensori. Secondo quanto si è appreso, l'espediente riguarda cinque giudici popolari che risulterebbero sprovvisti del Green Pass .

Intanto durante l'udienza sono emerse alcune novità. Secondo l'avvocato della difesa di uno degli imputati, il dirigente di polizia Michele Mollo, non era la Questura ma la Città di Torino a organizzare la serata evento del 3 giugno 2017. "Quella - ha spiegato - non era una squadra. Non era un'azienda unica con tanti stabilimenti alle sue dipendenze. Ogni ente aveva dei compiti e delle responsabilità precise: il Comune curava l'organizzazione, la Commissione provinciale di vigilanza si occupava di pubblica incolumità e la Questura di sicurezza pubblica. Se non fosse stato così, i dirigenti di polizia sarebbero finiti sotto processo anche per l'evento parallelo di quella sera al Parco Dora: cosa che non è successa".

Il 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League, scoppiò il panico tra la folla. Nella calca rimasero ferite oltre 1.500 persone e, più tardi, Erika Pioletti e Marisa Amato morirono per le lesioni riportate. Secondo la difesa la Questura svolse le sue mansioni in modo corretto. Mollo è uno dei nove imputati. Per tutti il pm Vincenzo Pacileo ha chiesto una condanna.