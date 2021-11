San Donato, si presenta sotto casa della ex con un coltello: arrestato un 40enne

La chiamata al 112 di una ex moglie esasperata ha messo fine ai maltrattamenti esercitati su di lei da un 40enne. L'uomo non aveva accettato la fine della relazione con la donna, madre di suo figlio. Proprio le visite al bambino si trasformavano in tristi occasioni per sfogare il rancore verso la donna, distruggendole per ripicca oggetti della quotidianità (televisore ecc.).

Più volte è stata minacciata, fino alla follia del tardo pomeriggio di domenica scorsa, quando l'uomo le ha comunicato al telefono di trovarsi sotto la sua abitazione armato di coltello. Le circostanze hanno voluto che lei non si trovasse in quel momento nel proprio appartamento, così ha potuto chiamare liberamente il numero delle emergenze. L’arrivo della pattuglia del commissariato Centro ha generato la fuga del 40enne che, per sfuggire all’arresto, ha provato a nascondersi in un bar, al cui interno si è liberato del coltello per poi darsi alla fuga. La sua corsa si è interrotta però presto. Gli uomini delle forze dell’ordine l’hanno dapprima rintracciato per poi fermarlo.