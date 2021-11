Coldiretti e Ascom mettono in vetrina le eccellenze torinesi in occasione delle Atp Finals

Coldiretti Torino porta gli agricoltori e le eccellenze agroalimentari della campagna al grande evento tennistico. In piazza San Carlo, cuore del capoluogo, la più grande organizzazione agricola del Torinese sarà presente nel villaggio Nitto ATP Finals Fan Village con un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati alla conoscenza delle produzioni tipiche che fanno grande la nostra enogastronomia. Da venerdì 12 a domenica 21 novembre produttori ed esperti presenteranno cibi e vini dalla grande tradizione ma poco conosciuti nelle loro caratteristiche nutrizionali e organolettiche.

Promuovere le eccellenze torinesi: questo l'obiettivo con cui Ascom Confcommercio Torino e provincia e Coldiretti scendono in campo in occasione delle Nitto ATP FInals.

Domani, venerdì 12, giornata al Nitto ATP Finals Fan Village dedicata alla torinesità con degustazione dei vini di Canavese, Collina di Torino, Valle di Susa, Pinerolese. Dalle 20 alle 21, conosceremo vini poco noti dalle note sorprendenti insieme a Corrado Scapino presidente dell’enoteca regionale di Caluso e l’enologo Luca Giordana impareremo a bere in modo salutare e consapevole.

Domenica 14 novembre, ore 14, partenza da piazza San Carlo per il tour guidato al mercato di Campagna Amica Torino che si tiene nei giardini di piazza Cavour. Con l’accompagnatore Coldiretti parleremo direttamente con i produttori e ascolteremo il racconto appassionato sui loro prodotti.

Lunedì 15 novembre, giornata del Villaggio dedicata allo sport, alle ore 20, assaggio guidato di Toma di Lanzo con la presidente dell’Associazione dei produttori, Laura Chianale, e con Mauro D’Aveni di Coldiretti Torino. Entreremo nelle differenze di sapori tra una toma da latte conferito in caseificio autorizzato, un’altra da latte di pascolo di fondovalle e una forma da latte munto oltre i 1.500 metri, mentre con la nutrizionista Etta Finocchiaro parleremo degli apporti nutritivi del formaggio d’alpeggio.

Mercoledì 17 novembre, giornata del Villaggio dedicata ai temi Green, alle ore 11, degusteremo mieli di fiori diversi guidati dall’esperto Luca Allais esperto di Aspromiele con cui parleremo anche delle conseguenze del cambiamento climatico sulle api e sull’apicoltura. Alle ore 13, assaggi di piatti proposti dagli agriturismi con prodotti a Km zero illustrati da Icopo Barone, presidente di Terra Nostra Torino.

Domenica 21 novembre, ore 14, partenza da piazza San Carlo per il tour guidato al mercato di Campagna Amica Torino che si tiene nei in piazza Vittorio. Anche in questa occasione, grazie all’accompagnatore Coldiretti, parleremo direttamente con i produttori e conosceremo meglio i loro prodotti.

Gli incontri fanno parte delle azioni di promozione delle filiere locali del cibo della Camera di Commercio. Ingresso con Green Pass limitato a 20 posti su prenotazione. Per prenotare utilizzare l’App N▪SÕ delle Nitto ATP Finals scaricabile da Google Play o da App Store. Utilizzando la medesima App sarà possibile assistere agli eventi in diretta streaming.

Anche Ascom ha previsto una serie di eventi ed iniziative, con pasticcieri, gastronomi, ristoratori, cocktail bar ma anche gelatieri e guide turistiche, tutti coinvolti nel valorizzare il nostro territorio e far sì che Torino diventi Città internazionale del Tennis.

“Il Tennis mondiale è il primo grande evento che rilancia Torino nel panorama internazionale, dopo il Covid – dichiara Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia. Le categorie coinvolte, con grande professionalità e tradizione, partecipano con entusiasmo per sottolineare il valore e l’importanza dei grandi eventi per il nostro territorio. Grazie a Camera di Commercio e a Turismo Torino per il lavoro svolto.”

Venerdì 12 novembre: nella Sala Degustazioni del Villaggio del Tennis alle ore 13 sarà presentata l’iniziativa “i vini del Torinese”. Sabato 13 novembre ore 14 i gastronomi propongono la ricetta dell’antica insalata russa, tipico antipasto piemontese

Domenica 14 Novembre ore 14: in campo le migliori pasticcerie Epat Ascom Torino per raccontare i gianduiotti, i deliziosi cremini , la pasticceria mignon , la “bignola” di grande tradizione sabauda peculiarità torinese della pasticceria. E poi il panettone torinese ed i marron glacé per una degustazione all’insegna della dolcezza e dell’artigianalità.

Sempre domenica alle ore 20: l’Associazione Ristoranti si cimenterà con una perla della tradizione piemontese: la Bagna Caoda che ancor prima di essere un semplice piatto, è simbolo di una tradizione antica, oggi anche Patrimonio Unesco. Si narra che l'origine del piatto fosse quella di ricompensare i vendemmiatori per il lavoro svolto durante la vendemmia: ecco perché la bagna cauda è un piatto tipicamente autunnale, un intingolo da abbinare alle verdure di stagione e un piatto conviviale. Protagonisti sono ingredienti semplici: aglio, acciughe e verdure che delizieranno il palato dei turisti che visiteranno il Villaggio.

Giovedì 18 novembre ore 13: si passa alle eccellenze della Provincia di Torino dolci e vini in abbinamento del territorio.

Domenica 21 novembre ore 14 la tradizione ha il sapore dell’innovazione perché frutto di esperienza e ricerca, di selezione e combinazione di ingredienti tipici, freschi e genuini. Oggi, come una volta, il gelato “classico” si lavora ad arte, secondo le sue ricette e così lo presenteranno l’Associazione Gelatieri proponendo un’altra eccellenza di Torino, il gelato al gianduja nella ricetta antica e moderna.