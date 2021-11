La Lear di Grugliasco simbolo dell'indotto automotive in ginocchio: un'ora di sciopero in mezzo alle incertezze

La Lear di Grugliasco come simbolo della sofferenza che il mondo dell'indotto automotive sta vivendo in questi anni. Con una data segnata sul calendario: quella di febbraio 2022, quando scadranno i contratti di solidarietà in deroga concessi dal ministero del Lavoro per i 469 lavoratori che lavorano - come unico committente - per realizzare i sedili che Stellantis installa sulle automobili Maserati.

Terminati i contratti di solidarietà, si potrà attingere a soli altri 10 mesi circa di cassa integrazione.

Ammortizzatori agli sgoccioli e operatività al 50%

Una situazione preoccupante, quella emersa nei giorni scorsi dall'incontro che Fim, Fiom e Uilm hanno avuto presso l’Unione Industriale di Torino. Anche perché ormai da tempo lo stabilimento opera con una riduzione dell’orario di lavoro mai inferiore al 50%, determinato proprio dagli scarsi volumi produttivi del cliente Maserati e anche aggravato dalla contingente crisi dei semiconduttori che sta interessando l'intero settore dell’automotive. Inoltre, si legge in una nota diffusa dalle sigle metalmeccaniche, "non c’è alcun riscontro rispetto ai piani annunciati da Stellantis, tranne l’intenzione dell’azienda di operare un accorpamento delle attuali due linee di produzione in un’unica linea in conseguenza del trasferimento dello stabilimento Maserati di Grugliasco presso il sito di Mirafiori".





Quali prospettive, senza nuove commesse?