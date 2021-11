Piccolo non basta più, ecco l'appello per le pmi torinesi: "Bisogna crescere per essere competitivi"

La crescita delle pmi come "missione". Si chiama Transizione dimensionale ed è il messaggio (ma sarebbe meglio definirlo l'invito) lanciato in occasione dell’assemblea di Piccola Industria dell’Unione Industriali di Torino che si è tenuta questo pomeriggio presso l’ Environment Park , alla presenza del presidente Nazionale Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio e del presidente dell’Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj .

“ Il tema della crescita, scelto per la vostra assemblea - ha sottolineato Robiglio, che a livello nazionale è anche vicepresidente Confindustria - continua ad essere per le Pmi profondamente centrale e attuale. Piccola Industria si è posta da tempo l’obiettivo di essere un laboratorio di crescita del Paese, consapevole dell’urgenza di accompagnare le piccole e medie imprese in un percorso di cambiamento profondo. L’obiettivo era ed è far comprendere anche alle aziende di minori dimensioni che chiudersi e difendere le proprie scelte strategiche vuol dire decretare la propria fine ”.

“Abbiamo un disperato bisogno di crescita per poter competere nel mondo. È, quindi, fondamentale per il nostro tessuto economico che le nostre aziende crescano di dimensioni. Innovazione, managerializzazione e sostenibilità sono le linee guida per uno sviluppo costante e strutturato. Solo così le imprese potranno costruire un futuro solido per questo territorio e per le prossime generazioni”, ha aggiunto Marsiaj. E gli ha fatto eco Giovanni Fracasso, presidente della Piccola di Unione Torino: "Il ruolo dell’Associazione, e nello specifico di Piccola Industria, deve essere di guida, mostrando i possibili percorsi di sviluppo, e di supporto, fornendo gli opportuni strumenti operativi per gli imprenditori”.





Per crescere c'è una mappa