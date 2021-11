Torino si ispira a Monza: dietro le quinte si lavora per ospitare i bolidi di Formula Uno (e non solo)

I bolidi a quattro ruote sono pronti a tornare a rombare tra le vie di Torino. Per ora sono solo progetti, scenari e dialoghi che hanno lasciato porte aperte (se non spalancate), ma in futuro chissà.

Un puzzle di tasselli che trovano il loro posto

Nel corso delle ultime settimane però non sono pochi i pezzi del puzzle che stanno andando al loro posto, tra "vecchie" e "nuove" amministrazioni sedute al tavolo. Risale infatti a qualche tempo fa un incontro tra la Regione (e l'assessorato guidato da Andrea Tronzano) con Andrea Levy, ideatore e presidente del Salone dell'Auto Parco Valentino, la manifestazione che aveva riportato in città (e in particolare nel parco sulle rive del Po) la passione per le vetture di grande cilindrata, le corse e la velocità. Grandissimo appassionato di quattro ruote e raffinato intenditore di vetture, negli anni scorsi ha maturato la decisione di spostare la sua manifestazione in Lombardia, dando vita al Milano Monza Motor Show.

Un trasferimento dettato soprattutto dalla contrarietà del M5S all'evento: l'assessore dell'epoca all'Urbanistica Guido Montanari era arrivato addirittura a dire "speravo che la grandine lo portasse via". Affermazioni che all'epoca gli costarono il posto nella giunta Appendino, dove venne sostituito da Antonino Iaria, ma ormai il Salone dell'Auto era già a Monza.

Un colpo al cuore, per gli amanti torinesi dell'auto. Ma anche un richiamo irresistibile verso quel territorio che abbina al circuito una delle Gare più importanti del grande circo della Formula Uno. La prossima edizione del Milano Monza Motor Show è fissata per il 16-19 giugno 2022. E chissà che, per quell'epoca, non possa tornare anche Torino al centro dei riflettori.

Ma dopo l'incontro con la Regione, in piazza Castello, ecco un secondo tassello che sembra andare a collocarsi al posto giusto: è delle scorse ore "l'avvistamento" della stessa delegazione "motoristica" nelle vie del centro di Torino. Questa volta, in via Corte d'Appello. Con il cambio di amministrazione e l'arrivo del centrosinistra, sembrano esserci novità: Carretta ha incontrato negli scorsi giorni Levy.

Un calendario senza sovrapposizioni

Uno dei primi atti di Stefano Lo Russo aveva coinvolto proprio alcuni assessorati (come quello di Carretta, ma non solo) invitando a evitare sovrapposizioni di eventi in futuro. L'input è creare un calendario in cui le attrazioni non si sovrappongano, ma anzi facciano da traino l'una con l'altra per attirare turisti e visitatori. E proprio da Carretta arriva la conferma che qualcosa bolle, in pentola: "Stiamo pensando a due eventi, uno con macchine di formula Uno e uno con auto storiche. Come Comune dobbiamo mettere sul tavolo il progetto e verificarne la fattibilità: noi siamo interessati alla proposta, che va inserita in un calendario di eventi. Dobbiamo mettere a sistema una serie di iniziative che hanno lo scopo di rilanciare Torino".





Caroselli in strada e serate di gala

Sognare non costa nulla, dunque. E se si chiudono gli occhi pensando a Monza e alla culla della Formula Uno, perché non immaginare auto di lusso e da corsa in giro per Torino, magari in occasione di una serata di gala e - perché no - in una cornice esclusiva come quella del Teatro Regio? Anche qui, con la presenza in giunta dell'ex commissario straordinario Rosanna Purchia (ora con le deleghe alla Cultura), la strada potrebbe essere spianata.