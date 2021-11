Nuovi abbandoni e problemi per la raccolta rifiuti a Nichelino

Se l'installazione di telecamere e fototrappole, decisa nel mese di settembre dall'Amministrazione, doveva servire a stanare i 'furbetti' dei rifiuti', a Nichelino però continuano a registrarsi episodi di abbandoni a bordo strada, ma anche di mancate raccolte, con bidoni strapieni che strabordano da ogni dove.

Problemi in zona Boschetto

Gli ultimi casi, in ordine di tempo, arrivano da via Cacciatori e via Fenestrelle, con il comitato di quartiere Boschetto che ha denunciato il ripetersi di episodi poco edificanti per il decoro pubblico (e la salute). E pochi giorni fa c'era stata la denuncia del sindacato Flaica-Cub, che invocava Teknoservice (la ditta incaricata del servizio di smaltimento, ndr) e Comune a far aumentare i passaggi degli interventi di raccolta.

La vice sindaca e assessore all'Igiene Urbana Carmen Bonino ha garantito che nelle prossime settimane si farà il possibile per porre argine a questa situazione.