Minori, “Allontanamento zero” nell'agenda del Consiglio regionale, la Lega: “Anche i Comuni approfondiscano la questione”

Il provvedimento sull'Allontanamento Zero dei Minori arriva in Consiglio Regionale. Nei prossimi giorni riapproderà infatti in Quarta commissione.

"Un testo fortemente voluto dall’assessore Caucino - spiega Sara Zambaia, consigliere regionale della Lega e relatrice di maggioranza del ddl -, concertato con diverse realtà che si occupano di affidamenti. Quello dell’allontanamento dei minori dalle famiglie è un tema che ci sta profondamente a cuore. Oltre a far parte dell’agenda dei lavori del consiglio regionale, vorremmo che fosse considerato uno dei temi prioritari anche delle realtà locali, soprattutto laddove sia nata la richiesta di approfondire la questione, come avvenuto a Collegno e a Grugliasco".

A Grugliasco, dopo un accurato accesso agli atti, la Lega ha presentato e discusso l’interrogazione "Affidamenti dei minori 2010-2019".

"Ho chiesto quali controlli abbia effettuato il Comune sulla società partecipata COS, che gestisce anche l’affidamento dei minori sul territorio municipale - Nunzia Risicato, consigliere comunale Lega Salvini Grugliasco - e dalla risposa si è scoperto che non viene eseguito alcun tipo di accertamento".

A Collegno non si è nemmeno riusciti a portare la discussione in aula consiliare, come spiega Giovanni Parisi, commissario cittadino e consigliere comunale Lega Salvini Collegno: "Sul tema abbiamo avuto delle difficoltà persino a ricevere una risposta scritta all'inizio, ma a lungo andare abbiamo ottenuto la replica da parte del Comune. Come al solito, avevo richiesto che il documento fosse discusso anche in aula consiliare, ma da aprile ad oggi l’interrogazione non è stata nemmeno inserita all’ordine del giorno e, di conseguenza, non è mai stata discussa. Un confronto di vedute con l'assessore competente sarebbe stato opportuno, ma non mi è stato ancora concesso".