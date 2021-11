Coronavirus, Di Perri: "Contro la quarta ondata la terza dose è l'unica opzione"

"Con la terza dose di vaccino anti Covid saremo protetti 10 volte di più, 20 volte di più contro l'infezione grave": parole di Giovanni Di Perri, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Amedeo di Savoia, protagonista della Healthy Ageing Week 2021 organizzata dalla Fondazione Ferrero di Alba.

"Dovremo convivere ancora con il virus"

"C'è un grande incremento di protezione e ne sono impressionato. Ciò che speriamo è che questo permetta di far durare più a lungo anche la protezione stessa. Questo potrebbe infatti essere il modo di traghettare, in primis le persone vulnerabili ma poi forse tutti quanti, nella fase di convivenza stabile con il virus che invariabilmente avremo - ha spiegato il professor Di Perri - perché questo virus non se ne va: è forse il virus più trasmissibile che c'è".

"Non c'è lo stesso effetto che si ha col morbillo"

"Se riusciremo ad avere un effetto pari a un sesto rispetto rispetto all'anno scorso sarà un bersaglio ottimamente raggiunto. Purtroppo il vaccino contro il Covid non ha l'effetto di quello contro il morbillo o dell'antipolio, che danno una protezione al 100%. Questo è un vaccino nel quale dobbiamo valutare la scala dei grigi, i benefici relativi, il fatto che ci si infetta ma non ci si ammala", ha sottolineato l'infettivologo.

"Presto andranno vaccinati anche i bambini"

"Stiamo andando verso l'inverno e vedremo inevitabilmente degli aumenti dei casi però stiamo dando la terza dose e credo che fra qualche settimana vaccineremo anche i bimbi fra i 5 e i 12 anni, che in questa fase rappresentano circa un terzo dei casi nuovi", ha concluso Di Perri. "Questo sarà un ulteriore tassello dello schema protettivo: non c'è una opzione B, ma credo che l'Italia dal punto di vista complessivo stia facendo molto bene".