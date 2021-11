Venaria, il Gavr festeggia i primi dieci anni passati a guardare le stelle

Ebbene sì. Si è giunti alla presentazione del programma per i festeggiamenti dei primi dieci anni dell’associazione Gruppo Astrofili Venaria Reale, conosciuto anche con l’acronimo GAVR. Organizzato solo quest’anno a causa del Covid19, dal 18 al 21 novembre, il via al programma, che ha il patrocinio della Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Città di Venaria Reale, Fondazione Via Maestra, Biblioteca Civica Tancredi Milone, la preziosa collaborazione del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, delle associazioni Pro Loco Altessano-Venaria Reale, UniTre Venaria Reale e il contributo di Vol.To. - Volontariato Torino.



Il programma

Si comincia giovedì 18 novembre, dalle ore 15:00 alle 16:30, alla sede dell’UniTre, via Nazario Sauro 18, con la conferenza “Breve storia dell’astronomia”, relatore Mario Maiullari, volontario del GAVR, fisico.

Sempre nella stessa sede, seguirà dalle 17:30 alle 19:00, la conferenza “La stampa 3d nello spazio”, relatore Giorgio Irtino, altro volontario del GAVR. Queste due appuntamenti sono stati realizzati in collaborazione con UniTre Venaria Reale. Venerdì 19 novembre, dalle 20:30 alle 22:30, presso la Cappella di Sant’Uberto, della Reggia di Venaria, in piazza della Repubblica, un appuntamento imperdibile. Conferenza: Tommaso Ghidini, dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, presenta “Homo Caelestis”, l’incredibile racconto di come saremo. Sono in programma anche gli interventi di Piero Bianucci, giornalista e divulgatore scientifico, fondatore del supplemento de “La Stampa” Tuttoscienze, e Walter Ferreri, astronomo e divulgatore scientifico italiano, si è occupato di relazioni esterne dell’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese e socio onorario del GAVR. Per i suoi lavori sugli asteroidi e per averne scoperti circa una quarantina, nel 1987 è stato dato il suo nome al pianetino 3308 Ferreri. In collaborazione con “La Libreria di Venaria Reale”. Sabato 20 novembre al centro dell’incontro alla biblioteca civica Tancredi Milone, “La presenza femminile nell’astronomia del passato”, a cura di Gabriella Bernardi, fisica di formazione, giornalista pubblicista e scrittrice scientifica. La serata sarà accompagnata con letture, a cura di Marco Perazzolo e l’intervento di Silvia Iannuzzi, giornalista della stampa locale. Dalle ore 17:30 alle 19:30, in via Verdi 18. In collaborazione con Fondazione Via Maestra.

La quattro giorni del decennale si chiuderà domenica 21 novembre con una serie di appuntamenti: dalle 9:30 alle 10:30 al Comune di Venaria Reale, in piazza Martiri della Libertà, il presidente del GAVR, Cav. Giorgio Broglio, porgerà il saluto all’Amministrazione comunale. Seguirà, dalle 11:00 alle 12:00, presso la Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine, in piazza dell’Annunziata, la Santa Messa con la benedizione dei telescopi. Alle 12:30, con il pranzo sociale presso il Ristorante Lucio d’la Venaria, via Stefanat 19. Per informazioni e prenotazioni scrivere a bgiorgiobf@yahoo.it



L'appello alla collettività

Infine, dopo questi primi dodici anni di attività, l’ennesimo appello per la realizzazione nella città di Venaria Reale di un “Centro di divulgazione spaziale e astronomica – Planetario Città della Scienza”. Inascoltata in questi anni, è una proposta basata su una domanda di cultura più che concreta, come ampiamente dimostrato con le tante scuole a cui il GAVR ha dato un contributo molto apprezzato per la divulgazione scientifica. Le Fondazioni, le banche, il sistema economico e produttivo, non solo del territorio, la politica e gli Enti pubblici, sono invitati a contattarci per aprire una discissione sul progetto, aperti al bene comune e al futuro dei nostri giovani.

Contatti: https://www.voltoweb.it/gavr/author/gavr/

Facebook: GAVR – Gruppo Astrofili Venaria Reale