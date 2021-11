Domenica torna la Maratona di Torino: previste modifiche sulla viabilità cittadina

Domenica 14 Novembre 2021 avrà luogo la gara podistica T-Fast42K - MARATONA DI TORINO.



La manifestazione sportiva si svolgerà all'interno del territorio comunale, prevalentemente nell'area est della città e interesserà anche i comuni di Moncalieri, Beinasco e Nichelino.



La partenza (fissata alle ore 9.00) e l'arrivo della gara sono posizionati nel Parco del Valentino, in Viale Virgilio. La durata prevista della manifestazione è di circa 6 ore e il percorso sarà chiuso completamente a partire dalle ore 8.30 fino alle 15.00 circa.



In tale orario l'area interessata dal percorso di gara sarà quindi soggetta a modifiche viabili.



Il percorso di gara, lungo il quale sarà interdetta la circolazione veicolare sarà il seguente: partenza dal Parco del Valentino, viale Virgilio; a seguire viale Virgilio, Arco dell’Artigliere, corso Cairoli, lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, ponte Vittorio Emanuele I, corso Moncalieri in direzione Sud (a carreggiata parzializzata lato fiume) sino all'intersezione con strada ai Cunioli Alti. La corsa proseguirà nei territori dei Comuni di Moncalieri, Beinasco, Nichelino per poi rientrare nel territorio del Comune di Torino in corso Unione Sovietica (carreggiata laterale est) subito dopo via dei Cacciatori (Nichelino) provenendo dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, per poi svoltare in strada Castello di Mirafiori, via Artom, via Pio VII, via Giordano Bruno, via Arduino, via Zino Zini (carreggiata ovest), corso Caio Plinio, via Passo Buole, via Vinovo, via Ventimiglia sino al Palavela dove la corsa entrerà nell'area parcheggio e nei giardini Giuseppe Levi, fiancheggerà la Fontana Luminosa di Italia 61 e imboccherà la passerella su corso Unità d'Italia per poi entrare nel parco del Fiume Po dal quale non uscirà fino all’arrivo.



Dalle ore 8.30 e fino alle ore 10.00, tutti i ponti sul fiume Po saranno chiusi e corso Moncalieri sarà percorribile solo in direzione nord e non potrà essere in alcun modo attraversato.



Percorsi consigliati:

Per chi intende attraversare la città da Nord a Sud e viceversa, è consigliabile utilizzare gli assi viabili corso Unità d'Italia-corso Massimo d'Azeglio, corso Orbassano–Tangenziale, oppure corso Venezia-corso Principe Oddone-corso Castelfidardo-corso Orbassano.



Sulla direttrice Est-Ovest sono invece consigliati gli assi viabili corso Fiume-corso Vittorio Emanuele II (dopo le ore 10), oppure piazza Zara-corso Monterotondo-ponte Balbis-Corso Bramante (dopo le ore 10.30).



Solo per situazioni di necessità, sarà consentito attraversare il percorso di gara nei sotto elencati varchi, presidiati dagli agenti della Polizia Municipale che gestiranno gli sbarramenti e i transiti veicolari in funzione del passaggio dei podisti in gara:



via Artom sarà attraversabile da via Onorato Vigliani; via Pio VII sarà attraversabile da corso Traiano e da via Passo Buole; via Zino Zini sarà attraversabile da corso Sebastopoli e via Bossoli; corso Caio Plinio sarà attraversabile da via Casorati (Stazione Lingotto); via Passo Buole sarà attraversabile da via Nizza; via Genova sarà attraversabile da via Vinovo.

Nell'area parcheggio del Palavela e lungo viale Virgilio sarà in vigore il divieto di sosta permanente e continuo, dalle ore 00.00 del giorno del giorno 14 novembre, fino al termine della manifestazione.

La Centrale Operativa della Polizia Municipale metterà a disposizione una linea telefonica (011.011 1) per rispondere alle richieste dei cittadini sui percorsi consigliati.

Inoltre, per informazioni sul traffico in tempo reale, è possibile consultare il sito internet Muoversi a Torino https://www.muoversiatorino.it.

Anche i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico transitanti nell'area interessata dalla manifestazione subiranno alcune deviazioni.

Nello specifico saranno deviate e/o limitate le linee 2 – 4 – 13 – 14 – 17 – 33 FESTIVA – 35 – 38 Festiva – 39 – 41 – 42 – 43 – 45 Festiva – 47 –56 – 61 – 63 – 63B – 67 Festiva – 70 – 73 – 74 – 14 Extraurbana.