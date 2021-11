Si scaldano i motori per le ATP Finals, oggi allo Sporting è il turno degli "zar" Medvedev e Rublev. E poi ci sono Djokovic e Berrettini

Sono giovani, arrivano dall'Est Europa, ma soprattutto sono fortissimi. Altri big, nella mattinata di oggi, hanno calcato i campi di allenamento del Circolo della Stampa Sporting di corso Agnelli. Al mattino, in particolare, sono stati i due "zar" del ristretto club dei migliori tennisti al mondo a mettere a punto la forma in attesa delle Atp Finals che scattano domenica 14 novembre (per concludersi il 21).

I russi allo Sporting Si tratta del russo Daniil Medvedev, 25 anni, numero 2 della classifica ATP e che di recente ha sconfitto nella finale degli Us Open quel Novak Djokovic che invece puntava all'affermazione in terra statunitense per centrare il Grande Slam. Per Medvedev, in carriera, 13 titoli ATP su venti finali disputate.

In campo anche un altro russo, di un anno più giovane: quell'Andrey Rublev che invece occupa la posizione numero 5 nella classifica Atp e in carriera ha messo in bacheca 8 titoli ATP in singolare e due in doppio.





[Sascha Zverev sul campo di allenamento dello Sporting]