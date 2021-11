Elezioni del Consiglio metropolitano di Torino del 19 dicembre: online materiale e indicazioni

Sul sito internet di Città metropolitana da oggi è online una sezione dedicata al voto, che contiene tutto il materiale e le indicazioni per sindaci e consiglieri dei 312 Comuni chiamati al voto il 19 dicembre: ci sono le istruzioni operative, i moduli da scaricare, il calendario degli adempimenti, come si vota, la normativa di riferimento e le indicazioni per la presentazione delle liste