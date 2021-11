Asl To5, Sarno (Pd): "La Regione apre a Nichelino come possibile zona per il nuovo ospedale? Bene"

La questione del nuovo ospedale in zona ASL TO5 va ormai avanti da anni e non è ancora arrivata a una conclusione: "Solo ieri, l'assessore regionale alla sanità Icardi ha affermato che c'è la disponibilità della Regione Piemonte a valutare l'area di Nichelino-Debouchè proposta dal sindaco della città Giampiero Tolardo lo scorso settembre come possibile ubicazione per il nuovo ospedale", ha affermato il consigliere regionale riferimento del territorio in questione Diego Sarno.

"Siamo ancora in attesa, da mesi, di consultare lo studio comparativo di Ires sulle aree precedentemente individuate per la realizzazione del nuovo ospedale; ora Icardi metta anche nella nostra disponibilità questo documento e convochi finalmente un unico tavolo in cui ci possa essere un confronto tra lui, il presidente Cirio, i tecnici e i sindaci delle aree in questione, così da arrivare in fretta ad una soluzione che possa rappresentare il meglio per i cittadini della zona sud/sud-ovest di Torino".