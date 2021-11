Ciclismo: presentata la Specialized Granfondo Series, la Sestriere-Colle delle Finestre tra i quattro eventi inclusi nel format

Quattro eventi distinti ma che costituiscono un unico format, disegnato su misura per i ciclisti alla ricerca delle grandi emozioni e affiancato da uno dei love brand più iconici nel mondo del pedale, Specialized.

E' stata presentata al Velodromo Vigorelli di Milano la Specialized Granfondo Series, manifestazione che racchiude quattro grandi classiche delle due ruote.

Tra queste anche la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, in programma il 26 giugno. Poi la Granfondo Bra Bra Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero (24 aprile), la Ganten La MontBlanc Granfondo (12 giugno) e la Granfondo Tre Valli Varesine-Eolo (2 ottobre), valida per la qualificazione ai Campionati del Mondo per Amatori UCI 2023.

Granfondo Bra Bra Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero

Le splendide langhe in fiore sono lo scenario che ospita la Bra-Bra, la più importante e partecipata gara del Piemonte, che si svolge tradizionalmente ad Aprile nella suggestiva località di Pollenzo.

"Riteniamo che Specialized Granfondo Series sia il naturale sviluppo di un concept già intrapreso negli ultimi anni dalla Bra-Bra - dice Sandro Stevan, presidente C.O. Bra-Bra - L’obiettivo è di proporre quattro gare di assoluto livello racchiuse in un unico format, nell’intento di far vivere nuove emozioni ai suoi partecipanti".