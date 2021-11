Credito alle imprese: nasce Confirete, per assistere il mondo delle piccole e medie imprese

Novità nel mondo dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese. È infatti operativo Confirete, nato dalla fusione per incorporazione di Confapifidi in Ascomfidi Nord-Ovest e si propone come uno dei più importanti Confidi italiani, intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia e dotato di una stabile ed organica presenza soprattutto nel Nord Italia.



Con sede legale e la direzione generale a Torino, Confirete segue già oltre 19mila imprese associate ed è forte di uno stock di garanzie in essere per circa 190 milioni di euro, un totale di attività finanziarie di oltre 250 milioni di euro, il CET1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) pari al 25%. I dipendenti, dislocati in 21 sedi operative, sono 65.



Tra i Confidi più strutturati d’Italia, la missione di Confirete è quella di essere al totale servizio delle PMI industriali, del commercio e dei servizi. Con la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, che si è tenuta questa settimana, Confirete entra così nella sua totale operatività come strumento a disposizione delle imprese per metterle maggiormente in grado di ripartire dopo la pandemia e le difficoltà conseguenti.