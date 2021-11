La denuncia di Anaao Assomed: "In Piemonte manca il 32% di direttori e primari ospedalieri"

La Segreteria di Anaao Assomed Piemonte, con una nota molto dura, denuncia i ritardi nelle nomine dei direttori e dei primari nelle strutture ospedaliere della regione.

Il sindacato dei medici attacca dicendo che "a tagliare Strutture Complesse (ovvero i primariati), si risparmia. A non bandire concorsi per i primariati sopravvissuti, lasciando come reggenti dei facenti funzione, pure. E delle difficoltà gestionali, relazionali, organizzative che ne conseguono, pazienza. E della frustrazione delle legittime aspirazioni di carriera dei medici, ce ne faremo una ragione".

Analizzando i dati, Annao Assomed rileva che "secondo il Conto Annuale del Tesoro, i direttori di SC in Piemonte nel 2010 erano 817, nel 2019 invece solo 555: un taglio del 32% in 9 anni. Sempre secondo il CAT, le Asl che han perso più primari sono l’ASL di AL (55%), la TO3 (53%) e la Città della Salute di Torino (46%)". Poi l'affondo più deciso: "Ma la triste graduatoria delle ASL cambia se consideriamo quanti sono i primariati senza direttore a Novembre 2021. Ci riferiamo cioè alle Strutture Complesse il cui direttore è andato per esempio in pensione e che non è ancora stato sostituito. In questo caso, colpiscono i 19 primariati senza guida della TO5, i 18 dell’ASL AL e i 17 dell’ASL CN1".