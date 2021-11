Collegno approva la mozione per far memoria di Gino Strada. Il M5S: "Grande soddisfazione"

Durante il Consiglio comunale di mercoledì 17 novembre a Collegno è stata approvata la mozione in memoria di Gino Strada presentata dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle .



"Abbiamo chiesto all'amministrazione di promuovere iniziative culturali alla sua memoria e ispirate ai principi umanitari che hanno guidato la sua azione, fondata sul diritto e sulla gratuità delle cure per tutti, senza alcun tipo di distinzione e a intitolare una via, un giardino o altro luogo pubblico alla memoria di Gino Strada. Un uomo che ha ripudiato la guerra, coerentemente con i valori della Costituzione come recentemente ricordato dal Presidente Mattarella", dicono gli esponenti dei Cinque Stelle.