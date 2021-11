Askatasuna compie 25 anni tra vecchie e nuove lotte: “Uguaglianza sociale contro i ricatti del capitalismo”

“ Spazi al quartiere per i bisogni collettivi ”: con queste parole impresse su uno striscione, il 16 novembre 1996 iniziava la storia di Askatasuna (che in lingua basca significa libertà, ndr). Lo storico centro sociale di Torino , nato con l' occupazione dell'ex Asilo “Degli Gnomi” di corso Regina Margherita 47 durante un corteo studentesco, festeggia i primi 25 anni di vita con un mese di eventi tra spettacoli e incontri.

Lotta come unico strumento per l'uguaglianza sociale

A guidare gli attivisti, nel passato e nel presente così come nel futuro, c'è sempre la stessa parola d'ordine: lotta: “L'obiettivo dell'occupazione - sottolinea Michele, una delle attuali anime di Askatasuna – è sempre stato quello di restituire alla collettività uno spazio abbandonato, fungendo da punto di aggregazione per il quartiere e cercando di portare contenuti in direzione dei bisogni e dei diritti delle persone. I continui ricatti a cui il capitalismo ci sottopone con il progresso, analizzati con la lente di ingrandimento del passato, sono una sfida al rinnovamento verso le nuove forme di lotta nate negli ultimi anni nel mondo del lavoro, nella sanità, nell'ambiente e in moltissimi altri ambiti senza dimenticare quella storica ma sempre attuale contro il Tav: la lotta resta l'unico strumento in grado di migliorare le condizioni di vita della popolazione portando al modello di uguaglianza sociale che vogliamo costruire”.

Il ricordo dei giorni dell'occupazione

A ricordare i giorni dell'occupazione è invece Claudio, che in quel lontano 16 novembre 1996 c'era e fu tra i protagonisti della nascita del centro sociale: “Durante la manifestazione - racconta – lo spezzone 'sociale', costituito da studenti autonomi, persone del movimento e attivisti del Leoncavallo di Milano, si staccò dal corteo principale per raggiungere corso Regina, fermandosi davanti a quell'asilo abbandonato ormai da anni. Ricordo come se fosse ieri quando sfondammo il muro di ingresso ed entrammo nel palazzo: con lo striscione 'Spazi al quartiere per i bisogni collettivi' intendevamo trasmettere fin da subito l'idea di voler liberare quel luogo per fare qualcosa in più di una semplice occupazione abitativa. Quel giorno diluviava ma la felicità era tanta: felicità fa rima con libertà e libertà è proprio il significato di Askatasuna”.

Il programma dei festeggiamenti

I festeggiamenti per i 25 anni di Askatasuna, iniziati già da un paio di settimane, proseguiranno fino a fine mese. Il programma di questo weekend prevede incontri e spettacoli: stasera ci sarà la presentazione del libro 'Digitalizzazione industriale – Un'inchiesta sulle condizioni di lavoro e salute” di Dario Fontana, seguita da 'Road to Polaris', guida all'ascolto del nuovo EP dei Casino Royale con la partecipazione e il dj set del cantante della band Alioscia Bisceglia 'aka' BBDai. Sabato, invece, ci sarà spazio per il dibattito 'Tra malagestione della pandemia e ricatto sul lavoro', per la cena di compleanno e per lo spettacolo 'Vio-lenti' con il leader dei 99 Posse Luca 'Zulu' Persico ed Edo Notarloberti, mentre domenica è in programma un pomeriggio dedicato a grandi e piccoli con musica, giochi, animazione e una merenda condivisa.